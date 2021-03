In questi giorni Bagni di Lucca accoglie la Nazionale Italiana di Rafting.

la società Sanminiatese Rockonda, ospita presso la sua base nautica sul torrente Lima, la Nazionale di Rafting, da Domenica 7 marzo a sabato 13.

Sono in ritiro due squadre senior maschili, femminile e under 19 femminile, seguite dai tecnici Bonciolini Paolo e Bragastini Elena, in vista dei mondiali di Parigi di quest’ anno.

La decisione di effettuare il ritiro sulle acque del torrente Toscano, è stata dettata dalle ottime caratteristiche tecniche e dal fatto che nel periodo invernale e primaverile la Val di Lima ha temperature ideali e un ottimo livello di acqua per allenarsi, contrariamente ai corsi d’ acqua del nord, che presentano nel solito periodo poca acqua e temperature proibitive.

Auguriamo ai nostri campioni e ai loro tecnici un buon lavoro all’ insegna dell’ ospitalità toscana.