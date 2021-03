In programma l’installazione di parapetti in ferro battuto sul ponte di Vorno

Nel giro di qualche settimana l’amministrazione comunale installerà i nuovi parapetti sul ponte situato prima della chiesa di Vorno. I parapetti saranno in ferro battuto secondo un progetto condiviso con la Sovrintendenza. Da diversi mesi il ponte è transennato sui due lati in attesa dell’intervento che garantirà maggiore sicurezza e un migliore decoro del ponte.

“Si tratta di un intervento atteso perché il ponte di Vorno per i residenti della frazione è considerato un simbolo del paese – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Riteniamo per questo di realizzare l’opera di ripristino dei parapetti curando particolarmente, oltre alla sicurezza della struttura anche l’aspetto del decoro, che dimostra l’attenzione che abbiamo per le nostre frazioni”.

“Abbiamo seguito con molta cura e attenzione questo progetto, perché stiamo intervenendo su un’opera che, oltre ad essere un simbolo identitario del territorio, si trova su uno snodo importante del paese- afferma la consigliera comunale di zona, Claudia Berti -. Consapevoli di questi aspetti, la nostra priorità è quella di intervenire rispettando la struttura ed il suo storico aspetto”.