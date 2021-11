IN PROGRAMMA LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA DI SANT’ANDREA A MASSA MACINAIA

Sarà riqualificato il parcheggio situato in via di Sant’Andrea a Massa Macinaia. La giunta ha approvato il progetto definitivo in linea tecnica dell’intervento che prevede un investimento di circa 100 mila euro.

Il progetto prevede la realizzazione di una pavimentazione carrabile in asfalto natura, poichè oggi il piano è in terra battuta, per garantire una migliore utilizzazione e consentire il regolare deflusso delle acque piovane tramite un congruo sistema di canalizzazione. In programma anche l’installazione di punti luce di pubblica illuminazione che consentiranno di illuminare sia il parcheggio che la strada limitrofa. E’ prevista inoltre la messa a dimora di alcuni alberi di cipresso e la delimitazione dell’area con una staccionata di legno.

La pavimentazione del parcheggio è stata prevista in asfalto natura per meglio integrare l’area al paesaggio naturale circostante.

“Questo parcheggio riveste particolare importanza per la frazione di Massa Macinaia poichè si trova vicino all’ufficio postale e alla sede della Misericordia – spiega l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo-. Per questo motivo, rispondendo anche alle richieste dei residenti, intendiamo procedere alla sua riqualificazione intervenendo sulla pavimentazione, migliorando la regimazione delle acque e dotando il parcheggio di pubblica illuminazione per garantire maggiore sicurezza a chi lo utilizza’.