in Piazza Europa il camper per le vaccinazioni, 150 dosi a disposizione a Tonfano prenotabili online

in Piazza Europa il camper per le vaccinazioni, 150 dosi a disposizione a Tonfano prenotabili online

Appuntamento mercoledì 25 agosto dalle 16.00 alle 24.00. I provvedimenti.

In Piazza Europa, a Tonfano, arriva il camper con i vaccini. Farà tappa mercoledì 25 agosto (dalle 16.00 alle 24.00) a Marina di Pietrasanta, in Piazza Europa, il camper attrezzato del progetto “GiovaniSìVaccinano” per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi toscani a vaccinarsi contro il Covid. Si potranno vaccinare anche le persone da 12 fino a 59 anni e dagli 80 anni in su. Le uniche escluse sono le persone da 60 a 79 anni, a cui è dedicato il vaccino Johnson & Johnson con accesso libero, in farmacia o negli hub, senza necessità di prenotazione. Ogni giorno sono messi a disposizione 150 vaccini, prenotabili sul portale online regionale (si seleziona le provincia con “vaccini in spiaggia”). Era stato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti a chiedere personalmente al Presidente Giani, l’inserimento di una tappa anche a Marina di Pietrasanta. “E’ una bella occasione, per chi ancora non lo ha fatto, di vaccinarsi. – spiega il primo cittadino, Giovannetti – Il vaccino è l’arma più efficace che abbiamo per evitare di tornare a rinchiuderci nelle nostre case, isolati e spaesati tra coprifuoco e lockdown. Questa battaglia si vince insieme. Vaccinatevi in nome della vita”.

Per consentire l’iniziativa sarà istituito dalle 8.00 alle 23.30 in Piazza Leonetto Amadei, il divieto di sosta con rimozione forzata per n. 3 stalli sosta.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts