In piazza contro la guerra, in tanti alla manifestazione di Castelnuovo

Domenica bella risposta della Valle del Serchio che, unita sotto i colori delle bandiere della pace, si è ritrovata in piazza Umberto I a Castelnuovo di Garfagnana per la manifestazione organizzata sotto il coordinamento dell’Unione dei Comuni della Garfagnana e con la collaborazione di tante associazioni di volontariato del territorio oltre che delle scuole

Uniti per la pace, uniti per dire no alla guerra in Ucraina. La terra di Garfagnana, da sempre sensibile alla tutela dei diritti umani e vicina a chi si trova in difficoltà, ha voluto unirsi al coro di condanna e partecipare attivamente al sostegno umanitario alla popolazione duramente provata dal conflitto.

Alla manifestazione in piazza la presenza compatta dei sindaci della Garfagnana con i labari dei comuni e con la l’appoggio anche dei sindaci della Media Valle.

fonte noitv