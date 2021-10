IN PIAZZA ALDO MORO L’INIZIATIVA ‘FUNGHI IN PIAZZA A CAPANNORI’

DOMENICA 10 OTTOBRE IN PIAZZA ALDO MORO L’INIZIATIVA ‘FUNGHI IN PIAZZA A CAPANNORI’

E’ realizzata dal Gruppo micologico ‘M.Danesi’ di Ponte a Moriano in collaborazione con il Comune

Domenica 10 ottobre dalle 15 alle 19 in piazza Aldo Moro a Capannori si svolgerà l’iniziativa ‘Funghi in piazza a Capannori’ realizzata dal Gruppo micologico ‘M.Danesi’ di Ponte a Moriano in collaborazione con il Comune in occasione della ’20a Giornata della Micologia’ promossa da AMB (Associazione Micologica Bresadola). Saranno esposte alcune delle più comuni specie di funghi e sarà data la possibilità ai cittadini di portare esemplari raccolti per la determinazione e per ricevere spiegazioni circa altre specie simili e magari pericolose.

Durante l’iniziativa saranno anche raccolte le adesioni ai corsi propedeutici alla raccolta ed al consumo dei funghi e sarà distribuita, a titolo gratuito, la rivista ‘Micoponte’ editata dal Gruppo Micologico ‘M.Danesi’.