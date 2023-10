IN PIAZZA ALDO MORO L’ESPOSIZIONE DI OLTRE 100 COPERTE REALIZZATE DAI VOLONTARI DEL CENTRO DI ASCOLTO DI SEGROMIGNO IN PIANO

LA COPERTA DELLA SOLIDARIETA’”: SABATO 14 OTTOBRE IN PIAZZA ALDO MORO L’ESPOSIZIONE DI OLTRE 100 COPERTE REALIZZATE DAI VOLONTARI DEL CENTRO DI ASCOLTO DI SEGROMIGNO IN PIANO

Sabato 14 ottobre piazza Aldo Moro si trasformerà in una piazza colorata e solidale, grazie all’iniziativa ‘La coperta della solidarietà – Colore per calore’ promossa dall’amministrazione comunale insieme al Centro di ascolto della Caritas di Segromigno in Piano, nell’ambito delle iniziative realizzate in occasione del Bicentenario del Comune. Dalle ore 10 alle ore 16.00 nella piazza di fronte alla sede comunale saranno esposte oltre 100 coperte di lana realizzate con quadrati colorati lavorati all’uncinetto o ai ferri da tante persone di varie età che hanno a cuore il progetto, con materiali di riuso o donati da privati e aziende, che poi vengono assemblati dai volontari del centro di ascolto.

Sabato prossimo, in occasione dell’iniziativa ‘La coperta della solidarietà’ i cittadini potranno contribuire a questo progetto con una libera donazione che andrà a supportare le attività del Centro di ascolto Caritas, tra cui lo stesso progetto.

“Vogliamo che anche la solidarietà, valore fondante della comunità capannorese, sia un aspetto che caratterizza le iniziative con cui celebriamo i 200 anni di istituzione del nostro Comune – afferma Silvana Pisani, consigliera comunale delegata al Bicentenario -. Per questo abbiamo pensato di collaborare a questo bel progetto del Centro di ascolto di Segromigno in Piano, che svolge un’importante attività di sostegno nei confronti delle persone più fragili del nostro territorio, mettendo a disposizione piazza Aldo Moro per l’esposizione delle coperte realizzate nell’ambito del progetto. Invito tutti i cittadini a partecipare numerosi a questa iniziativa, che per una giornata farà di piazza Aldo Moro una piazza colorata e solidale, a sostegno delle persone in difficoltà, dimostrando la generosità e l’attenzione a chi vive situazioni di fragilità che da sempre contraddistinguono la comunità capannorese. L’obiettivo è anche quello di far conoscere il progetto, per coinvolgere altre persone e farlo così crescere”.

Le coperte finora realizzate sono state donate agli utenti del Centro di ascolto e al Reparto oncologico dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa che le ha messe a disposizione dei propri pazienti quale segno di attenzione e vicinanza.

All’iniziativa, oltre ai referenti del Centro di Ascolto, parteciperanno anche persone che collaborano alla realizzazione delle coperte.