Domenica 31 ottobre in piazza Aldo Moro si terrà l’iniziativa “Halloween in piazza a Capannori” promossa dal Centro commerciale naturale ‘Indiana e Dintorni’ di Segromigno in Monte in collaborazione con il Comune. A partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 18.00 si svolgeranno laboratori a tema per bambini con materiali di riciclo a cura degli artigiani- artisti di Pandora.

Ci saranno inoltre attività di animazione, giochi, musica, canti e maschere per offrire una giornata di divertimento a tutti i bambini.