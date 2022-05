IN PIAZZA ALDO MORO ARRIVA ‘diSEGNI’ FESTIVAL DI PICCOLA ARTEMISIA:

Sabato 28 maggio dalle 10 alle 19.30

IN PIAZZA ALDO MORO ARRIVA ‘diSEGNI’ FESTIVAL DI PICCOLA ARTEMISIA: LIBRI, FUMETTI E MANGA CON LABORATORI CREATIVI, LETTURE E INCONTRI CON AUTORI

Sarà presente anche il celebre fumettista aretino ‘Pera Toons’

Libri, fumetti e manga saranno al centro di ‘diSEGNI‘ Festival di Piccola Artèmisia, il nuovo centro educativo del Comune, che si svolgerà sabato 28 maggio dalle ore 10 alle ore 19.30 in piazza Aldo Moro. Il Festival promosso da Comune in collaborazione con ‘Piccola Artèmisia’ è rivolto a bambini e ragazzi e vedrà la presenza di stand, laboratori creativi, giochi, letture, incontri e interviste con autori, tra cui Pera Toons famoso fumettista aretino, vera star del web, con il suo nuovo libro “Giochi e risate” pubblicato da Tunué.

“Questo festival è un nuovo evento culturale dedicato a bambini e ragazzi ai quali vogliamo dare la possibilità di partecipare a tante iniziative legate al fumetto, una forma espressiva molto amata dai più giovani, e alla lettura con workshop, letture e laboratori creativi e di conoscere di persona autori di opere per bambini e ragazzi- spiega l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Un appuntamento che vuole costituire anche un momento di collegamento tra le iniziative già realizzate da ‘Piccola Artèmisia’ il nuovo centro educativo del Comune dove vengono svolte attività di promozione della lettura, laboratori esperienziali e atelier artistici dedicati a bambini e ragazzi, e le attività che si svolgeranno durante l’estate. Un’occasione di cultura e di divertimento sicuramente da cogliere”.

Di seguito il programma completo del Festival ‘diSEGNI’:

ore 10-19.30 Piccola Artèmisia stand -punto info; ore 10-11.30 ‘Manga e Mangaka’ workshop di disegno e incontro con Caterina Rocchi fondatrice di ‘Lucca Manga School’-sala consiglio comunale (iscrizione obbligatoria massimo 40 ragazzi al link https://www.eventbrite.it/o/ comune-di-capannori- 46425699853); ore 11.30-12.15/12.15-13 ‘Disegna il tuo mostro’ master class con Katja Centomo, autrice del fumetto ‘Monster Allergy’ – sala consiglio comunale (iscrizione obbligatoria massimo 60 ragazzi per turno al link https://www.eventbrite.it/o/ comune-di-capannori- 46425699853); ore 11.30 ‘In compagnia di Arturo Buio‘ intervista e lettura animata con Sheila Bandini, autrice del libro ‘Arturo Buio’; ore 10-19.30 ‘Avventure di carta: tra immagini e parole’ letture e laboratorio creativo a cura di Artebambini; ore 11-12 ‘Letture piccine picciò’ letture ad alta voce a cura delle lettrici volontarie del progetto ‘Nati per leggere’; ore 10-19.30 Interviste con gli autori a cura dei giovani del progetto ‘Tutor’; ore 10.30-12.30 ‘Lucca gioca con la città’ con Matteo Mattei ideatore del gioco; ore 10-12.30 “Gerardo il fenicottero’, laboratorio di lettura con l‘autore Nicola Del Debbio e l’illustratore Gabriele D’Arata; ore 10-19.30 “Biblioteca itinerante in natura’, letture a cura dell’associazione ‘Piccole Radici’, ore 15-19 ‘RelazionARTI, gioco interattivo e relazionale di Street Art a cura di Martina Zipoli; ore 15.30-16.30 Caterina Costa, intervista e lettura con l’autrice e fumettista di ‘Io, i miei mostri e me’; ore 16.30-17 ‘Celeste Belcari’ intervista e lettura con l’autrice del libro ‘Il peso delle ali’, ore 16.30-17.15/17.30-18.15 ‘Giochi e risate. Come nasce una freddura’ laboratorio e incontro con Pera Toons- sala consiglio comunale (iscrizione obbligatoria, massimo 60 ragazzi per turno al link https://www.eventbrite.it/o/ comune-di-capannori- 46425699853): ore 18.30 Teo Benedetti, intervista e lettura con l’autore del libro ‘La vendetta del bosco’.

Tulle le iniziative sono gratuite. Le iscrizioni agli eventi sono aperte dal 18 al 27 maggio. Per informazioni tel 0583 428321, piccolaartemisia@comune. capannori.lu.it.

Il festival è organizzato da Consorzio Zenit e Società Cooperativa La Tenda e vede la collaborazione di Artebambini, Lucca Manga School, Libreria Bella Storia, Libreria Pensieri Belli e Libreria Fuori Porta.