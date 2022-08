In partenza lavori su marciapiedi, asfalti e fognature

Marciapiedi, asfalti e fognature: sono gli interventi in partenza, la prossima settimana, su alcune delle principali direttrici viarie di Pietrasanta.

Lunedì 29 riprenderanno i lavori di riqualificazione dei camminamenti lato monte lungo la Provinciale per Vallecchia: nell’arco di una decina di giorni verrà terminata la parte da via San Francesco al locale supermercato, lasciata in sospeso per le festività ferragostane.

Sempre a inizio settimana, sulla stessa arteria viaria partirà la riasfaltatura del tratto compreso fra la segheria “Tirrenia Marmi” e il confine con Seravezza: “Un investimento da oltre 330 mila euro – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – per risolvere un problema di manto stradale deteriorato dal continuo passaggio di mezzi pesanti e, dunque, divenuto pericoloso per la sicurezza e fonte di rumore grave e continuo, con forti disagi per l’abitato di Vallecchia che viene proprio attraversato da questa porzione della Provinciale”. Una quindicina di giorni la durata stimata dell’intervento, durante il quale sarà istituito, nel tratto interessato, il divieto di sosta con rimozione forzata e il senso unico alternato regolato da movieri.

Da giovedì 1° settembre, invece, cantieri aperti su via Garibaldi, tra via Valdicastello e via Capezzano Monte, per lavori effettuati dal gestore del servizio idrico Gaia Spa, su richiesta dell’amministrazione comunale, alla rete di acquedotto e fognatura.

Numerosi, in questo caso, i provvedimenti di viabilità disposti dal Comando di polizia municipale: dalle 7 del 1° alle 18 del 10 settembre, divieto di transito in via Valdicastello all’incrocio con via Garibaldi sulla sola corsia destinata alla svolta verso Viareggio.

Dalle 8 del 1° settembre alle 18 del 18 novembre, salvo proroga, senso unico di marcia verso Pietrasanta in via Garibaldi, nel tratto compreso tra le vie Valdicastello e Capezzano Monte (escluse) e divieto di transito agli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali e agli autobus, ad eccezione di quelli del servizio pubblico di linea; in via del Castagno senso unico di marcia, direzione Camaiore, tra le vie Santini e Sarzanese; in via Nazario Sauro obbligo di svolta a destra (verso mare) per autocarri e autobus in uscita dal centro città; in via Tre Luci senso unico di marcia verso Viareggio nel tratto fra via Sauro e il civico 37, per la realizzazione di un bypass al traffico uscente dal centro storico da Porta a Lucca e, presso l’area di parcheggio lato nord del cimitero urbano, divieto di sosta negli ultimi due stalli (lato mare), nella fila lato Viareggio dei posti auto a lisca di pesce centrali e nell’ultimo sul quella adiacente lato Massa.