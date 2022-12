In partenza la progettazione della nuova stazione ferroviaria

In partenza la progettazione della nuova stazione ferroviaria

“Finalmente posso dire che il percorso per il rifacimento della nostra stazione ferroviaria e dell’area parcheggio al Terminal Bus sta partendo davvero”: la soddisfazione è evidente, per il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, alla lettura della mail inviata dal responsabile di Italferr, azienda incaricata da RFI – Rete Ferroviaria Italiana per la progettazione del nuovo scalo cittadino, con cui vengono indicati all’ente municipale nominativi e recapiti dell’impresa, unitamente alla richiesta di condividere informazioni e documentazione utili alla miglior riuscita dell’operazione.

“A fine settembre, nell’ultimo colloquio telefonico con l’ingegnere di Rfi responsabile per gli investimenti sulle stazioni – ricorda Giovannetti – ci era stato prospettato un timinig ben più lungo, con l’avvio della fase progettuale a fine 2023. Avevo chiesto di velocizzare le operazioni, Pietrasanta ha un enorme bisogno di uno scalo ferroviario all’altezza di quella forte attrattività che è in grado di esercitare, a livello nazionale e internazionale. Sono veramente contento che già oggi si possa iniziare questo percorso: è un segnale di rispetto e giusta considerazione per la nostra comunità e per le altrettanto grandi potenzialità di questo territorio, ringrazio il Gruppo Ferrovie e confermo la piena disponibilità affinché lo sviluppo dei lavori sia ottimale per tutti”.

L’amministrazione comunale concorderà con l’impresa affidataria della progettazione un appuntamento per una prima conoscenza e una più dettagliata comprensione sia del progetto, sia delle necessità documentali presentate.