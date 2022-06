IN PAGAMENTO LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 2021 PER LE UTENZE DOMESTICHE

CAPANNORI – IN PAGAMENTO LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 2021 PER LE UTENZE DOMESTICHE

355 famiglie riceveranno contributi da 150 o 75 euro ed hanno beneficiato dell’esenzione o della riduzione della tariffa rifiuti

Sono in pagamento le agevolazioni tariffarie 2021 per le utenze domestiche grazie a risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale di cui beneficeranno 355 famiglie del territorio in base all’Isee, al numero dei componenti, alla presenza di persone con disabilità o formate da uno o più ultra sessantenni. Questi nuclei familiari riceveranno un contributo di 150 euro o di 75 euro, ed hanno ottenuto anche l’esenzione o la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.

I contributi possono essere riscossi presso tutti gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena.

In pagamento per il 2021 anche le misure anticrisi rivolte a disoccupati e cassaintegrati per il rimborso della tariffa rifiuti e delle rette scolastiche (asilo nido, mensa e trasporto) di cui beneficiano 12 famiglie.

Sempre relativamente allo scorso anno 367 famiglie hanno già beneficiato del fondo straordinario destinato ai nuclei di lavoratori dipendenti e assimilati per la tariffa rifiuti base (esenzione o riduzione del 40%).

“Anche per il 2021 molte famiglie del nostro territorio a basso reddito, numerose o con persone che hanno perso il lavoro, grazie alle risorse che abbiamo messo a disposizione, possono usufruire di agevolazioni tariffarie per il pagamento delle utenze domestiche o di rimborsi per la tariffa rifiuti e rette scolastiche – spiega il vice sindaco con delega alle politiche sociali Matteo Francesconi -. Per la nostra amministrazione sostenere le persone che si trovano in situazioni di difficoltà è una vera priorità. Confermiamo anche per l’anno in corso ed il prossimo anno il nostro forte impegno a favore delle fasce più deboli della popolazione”.

Fino al 30 luglio è aperto il bando per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche dell’anno 2023.