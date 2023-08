In occasione delle serate del Mediceo Live Festival di questa sera e di venerdì 11, la mostra di Vito Tongiani (nella foto) a Palazzo Mediceo Seravezza

In occasione delle serate del Mediceo Live Festival di questa sera e di venerdì 11, la mostra di Vito Tongiani (nella foto) a Palazzo Mediceo Seravezza sarà visitabile sino alle ore 21.

Per quanto riguarda la mostra di Filadelfo Simi, articolata su tre sedi espositive, le opere allestite alle Scuderie Granducali non sono visitabili oggi e venerdì per lo stesso motivo.

Rimangono invece regolarmente aperte le sezioni della mostra a Palazzo Rossetti e a Palazzo Simi a Levigliani.