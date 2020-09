IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE IL POLO CULTURALE ARTEMISIA SARA’ CHIUSO AL PUBBLICO PERCHE’ SEDE DI SEGGIO

In occasione delle elezioni regionali e referendarie del 20 e 21 settembre, il Polo culturale Artemisia di Tassignano, sede della biblioteca comunale ‘G.Ungaretti’, sarà, come di consueto, sede di seggio. Per questo motivo

sarà chiuso al pubblico a partire dalle ore 14.30 di venerdì 19 settembre fino alle ore 19.30 di martedì 22 settembre. Riaprirà regolarmente al pubblico mercoledì 23 settembre alle ore 9.00.