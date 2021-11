In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne – La FIDAPA BWP Italy Sezione Lucca consegna i riconoscimenti

Lucca 25 novembre 2021 – In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, che si è celebrata questa mattina la Fidapa Sezione Lucca ha partecipato all’evento sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio dedicando un particolare momento alla Campagna del Fiocco Bianco istituita dal 2006 e sempre celebrata dalla sezione lucchese.

La Presidente Emiliana Martinelli ha consegnato i riconoscimenti per l’impegno nell’equità di genere e il bene comune, e le socie Fidapa hanno poi dato lettura della Carta dei diritti della Bambina.

I riconoscimenti sono stati conferiti a:

Vittorio Armani , figura di spicco nel panorama economico e finanziario della città Lucca, per anni Direttore di Confindustria Toscana Nord, per il suo impegno nel rispetto e nella valorizzazione del ruolo della donna nell’ambito lavorativo, contrastando con rigore tutti quegli stereotipi di genere che ne limitavano l’affermazione professionale

, figura di spicco nel panorama economico e finanziario della città Lucca, per anni Direttore di Confindustria Toscana Nord, per il suo impegno nel rispetto e nella valorizzazione del ruolo della donna nell’ambito lavorativo, contrastando con rigore tutti quegli stereotipi di genere che ne limitavano l’affermazione professionale Angelo Albero, per il suo impegno quotidiano nel contrasto alla violenza di genere, condotto attraverso un’azione educativa capillare, mirata a sensibilizzare gli uomini sulla parità di genere, grazie all’attività del gruppo Maschile Plurale di Lucca, da lui fondato nel 2017, nella convinzione che “La violenza non appartiene solo a chi la esercita materialmente; non è solo il comportamento sbagliato di alcuni, ma ne rispondiamo tutti noi uomini”.

È stata inoltre consegnata una targa per ricordare alla città Nara Marchetti, una donna che si è per tutta la vita battuta contro ogni violenza: giovanissima staffetta partigiana e grande figura di riferimento per l’Istituto Storico della Resistenza per la nostra città.

Si terrà inoltre, venerdì 26 novembre alle ore 17:00 a Palazzo Ducale il convegno Una luce per l’Afghanistan, dedicato a denunciare le più grandi violenze, non solo fisiche, ma anche morali e le libertà negate. L’ingresso è consentito ai soli possessori di Green Pass o altre certificazioni previste dalla normativa vigente.