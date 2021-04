IN MOTO CONTRO UN PALO – in codice rosso al versilia

Aggiornamento per chiamata delle 17.44 per incidente a motociclista che ha fatto tutto da solo e si è scontrato con un paletto in via Burlamacchi, nel centro di Viareggio. G.P. di 24 anni ha riportato un trauma cranico ma è sempre stato cosciente ed è stato accompagnato in codice rosso per dinamica al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia. Intervenute automedica nord e ambulanza della Croce Verde di Viareggio