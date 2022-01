In mostra al Palazzo della Cultura in Cardoso le opere di Vinicio Rovai

In mostra al Palazzo della Cultura in Cardoso le opere di Vinicio Rovai nell’ambito delle manifestazioni del Giorno della Memoria

Inaugurazione sabato 29 gennaio ore 17,00

Nell’ambito delle manifestazioni per il Giorno della Memoria il Parco Nazionale della pace ed il

Comune di Stazzema promuovono al Palazzo della Cultura in Cardoso la mostra di Vinicio Rovai

“Dal passato al futuro. Sant’Anna di Stazzema e Auschwitz” che sarà inaugurata il giorno 29

gennaio ore 17,00. La mostra resterà aperta il sabato e la domenica fino al 13 febbraio con

apertura (sabato 16 – 18, domenica 15 – 18). La personale di Rovai è composta da quarantasette

opere realizzate nel corso degli anni, con le quali l’artista vuole rendere omaggio a due importanti

luoghi della memoria collettiva mondiale, Auschwitz e Sant’Anna di Stazzema, capaci oggi di

trasmettere una memoria che è un monito per il futuro in particolare per i giovani. Nelle sue

rappresentazioni Rovai inserisce simboli che richiamano le due grandi tragedie con una verticalità

che è una aspirazione ad andare oltre: da questi luoghi, sembra voler dire, può nascere un

processo che dal passato conduce verso il presente ed un futuro senza più guerre. Auschwitz e

Sant’Anna di Stazzema come simboli della sofferenza mondiale da cui elevare uno sguardo oltre

l’attualità.

“Abbiamo voluto ospitare questa mostra”, commenta l’assessore alla Cultura Serena Vincenti,

“per ricordare il male a cui possono portare le ideologie, quando, come disse David Sassoli

presidente del Parlamento Europeo a Sant’Anna di Stazzema, esse divengano idolatrie e

trasformano persone inermi in nemici da abbattere per perseguire un fine di sterminio e di

sopraffazione di popoli su altri popoli. L’arte ci aiuta a riflettere su queste tematiche che

riguardano non solo il passato, ma anche il presente e il futuro: conoscere ci aiuta a costruire un

futuro di pace in cui non ci sia più spazio per ideologie di sopraffazione”.

Stazzema, 24 gennaio 2021

L’ARTISTA

Vinicio Rovai frequenta sin da bambino lo studio di Franco Miozzo, poi si forma all’Istituto

d’arte di Pietrasanta: frequenta alcuni importanti studi artistici Sem Ghelardini, Franco

Cervietti, Giorgio Angeli dove incontra e lavora assieme ad artisti come Arp, Moore,

Adam, Consagra, Bloch, Finotti.Noguchi, Nivola, Yasuda.

Dal 1970 si dedica anche all’insegnamento, prima di Figura e ornato modellato presso il

Liceo Artistico di Lucca, poi di Discipline plastiche presso l’Istituto d’Arte “Stagio Stagi” di

Pietrasanta. Dal 1980 è Preside incaricato, e poi Preside di ruolo presso vari istituti d’arte

importanti come Massa, Parma e Siena, prima di ritornare a Pietrasanta per dirigere

l’Istituto d’arte “Stagio Stagi” fino al 2010. Partecipa a numerose mostre con sue opere in

Italia e all’estero. La ricerca plastica, che ha effettuato nell’arco di cinquant’anni, lo ha

portato alla realizzazione a tutt’oggi di circa 500 sculture in marmo, bronzo, ceramica,

terracotta, e di circa 3000 disegni e studi.

LA MOSTRA

Nel 1998 a Sant’Anna di Stazzema Rovai tiene la personale “E come potevamo noi

cantare”, inaugurata il giorno della visita del Presidente della Repubblica Oscar Luigi

Scalfaro. Nel 2019 espone nel Museo Storico della Resistenza 20 pezzi realizzati nel

corso degli anni. Questa è una mostra completa dei 47 pezzi dedicati dall’artista al tema

con cui vuole rendere omaggio a due importanti luoghi della memoria collettiva mondiale,

Auschwitz e Sant’Anna di Stazzema, capaci oggi di trasmettere una memoria che è un

monito per il futuro in particolare per i giovani.

Rovai inserisce simboli che richiamano le due grandi tragedie con una verticalità che è

una aspirazione ad andare oltre: da questi luoghi, sembra voler dire, può nascere un

processo che dal passato conduce verso il presente ed un futuro senza più guerra.

Auschwitz e Sant’Anna di Stazzema come simboli della sofferenza che va oltre il luogo e

lo spazio da cui si può elevare uno sguardo oltre l’attualità.