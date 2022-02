In mostra al Palazzo della Cultura in Cardoso le opere di Vinicio Rovai

In mostra al Palazzo della Cultura in Cardoso le opere di Vinicio Rovai nell’ambito delle manifestazioni del Giorno della Memoria

Grande partecipazione alla inaugurazione della mostra di Vinicio Rovai “Dal passato al futuro. Sant’Anna di Stazzema e Auschwitz” organizzata nell’ambito delle manifestazioni per il Giorno della Memoria dal Parco Nazionale della pace e dal Comune di Stazzema.

La mostra resterà aperta il sabato e la domenica fino al 13 febbraio con apertura (sabato 16 – 18, domenica 15 – 18). La personale di Rovai è composta da quarantasette opere realizzate nel corso degli anni, con le quali l’artista vuole rendere omaggio a due importanti luoghi della memoria collettiva mondiale, Auschwitz e Sant’Anna di Stazzema, capaci oggi di trasmettere una memoria che è un monito per il futuro in particolare per i giovani. Nelle sue rappresentazioni Rovai inserisce simboli che richiamano le due grandi tragedie con una verticalità che è una aspirazione ad andare oltre: da questi luoghi, sembra voler dire, può nascere un processo che dal passato conduce verso il presente ed un futuro senza più guerre. Auschwitz e Sant’Anna di Stazzema come simboli della sofferenza mondiale da cui elevare uno sguardo oltre l’attualità.