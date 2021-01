il rialzo termico diurno di questi ultimi giorni, associato alla forte umidità dell’aria e a qualche breve pioggia anche alle quote più elevate, ha creato uno strato superficiale consistente di neve bagnata e pesante. La neve già caduta sopra i 1200-1300 metri s.l.m. e il vento forte del fine settimana scorso hanno formato lastroni su strati moderatamente consolidati e cornici alle quote più elevate, sopra i 1600-1700 metri s.l.m.; tutto questo potrà provocare valanghe anche di medie e grandi dimensioni su molti pendii ripidi, sia spontanee che per deboli sovraccarichi.

La pioggia, prevista fino alle quote più elevate, tenderà a diminuire ancor più la resistenza interna del manto nevoso causando la perdita di coesione tra i grani e lubrificando le superfici di separazione tra gli strati, peggiorando la situazione.