Segnale Tv, Fratelli d’Italia: “In molte zone della Valle del Serchio non c’è più segnale delle tv locali e regionali, i ripetitori sono spenti”

Fantozzi-Veneri-Tamagnini: “I ripetitori di Valdottavo, Fabbriche di Vergemoli, Vagli Sotto, Camporgiano e i tre ripetitori nel Comune di Minucciano ad oggi sono spenti, un disservizio enorme per circa 10mila residenti della valle”

Lucca 03/02/2023 – “Ancora un duro colpo per la Valle del Serchio. Dal giugno scorso, con il riassetto del sistema radiotelevisivo e la conseguenza presa in carico di tutti i ripetitori da parte della ditta EI Towers S.p.A, molte zone della nostra valle, e non solo, si trovano scoperte. I ripetitori di Valdottavo, Fabbriche di Vergemoli, Vagli Sotto, Camporgiano (che copre anche i comuni di Piazza al Serchio e Sillano Giuncugnano) e i tre ripetitori nel Comune di Minucciano sono spenti e, sembra, che ci sia scarso interesse da parte dell’azienda nel farli ripartire. Questo crea un disservizio enorme per i residenti, poco meno di 10mila, che, purtroppo, non ricevono più il segnale tv di canali regionali e locali, uno su tutti NoiTv che da anni racconta le vicende della valle e che è diventato un riferimento per molte persone tra cui molti anziani” dichiarano i Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e Gabriele Veneri, componente della Commissione regionale Informazione e Comunicazione, ed il consigliere comunale di Castiglione Garfagnana Roberto Tamagnini.

“Un tale disservizio non può e non deve continuare, chiediamo al Presidente Giani di farsi carico della situazione, la ditta che si occupa del segnale tv non può decidere di creare zone di serie A e zone di serie B. Così come non si può sperare che i comuni, attingendo ai propri bilanci, si facciano carico di un eventuale ripartenza dei ripetitori. La nostra denuncia deriva dalle tante segnalazioni ricevute, residenti che dalla sera alla mattina si sono visti oscurare ì canali delle tv locali” sottolineano Fantozzi, Veneri e Tamagnini.