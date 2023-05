in località San Lorenzo di Moriano incendio di una rimessa agricola. sul posto i vigili del fuoco

Intorno alle ore 17.30 squadre della sede centrale di Lucca sono intervenute con APS e ABP nel Comune di Lucca in località San Lorenzo di Moriano per un incendio di una rimessa agricola. La rimessa costituita da una struttura portante in legno con una copertura metallica è andata completamente distrutta.

All’interno si trovavano attrezzature meccaniche varie e automezzi agricoli che sono andati completamente distrutti.