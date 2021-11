In Italia le rinnovabili rallentano

di Claudio Vastano

Secondo Edo Ronchi, ex-ministro dell’Ambiente e presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, gli ultimi anni non sono stati particolarmente rosei per quanto riguarda lo sviluppo delle energie rinnovabili. La questione, naturalmente, non vale per tutte le tecnologie green, ma è indubbio che alcune di esse abbiano mostrato evidenti difficoltà di applicazione e utilizzo.

“Negli ultimi cinque anni l’installazione delle rinnovabili in Italia si è fermata. Il calo più sensibile è stato nell’eolico (-7,8%). Abbiamo un grosso problema, in questo senso. Per questo serve una legge sul clima che ci aiuti a cambiare il passo sulla decarbonizzazione” ha dichiarato lo stesso Ronchi in occasione dell’apertura degli Stati generali della Green Economy, alla fiera Ecomondo a Rimini.