In Italia il più forte calo salari tra le grandi economie

Finalmente una parola ufficiale, definitiva, su ciò che è sotto gli occhi di tutti, ma che da quasi tutti viene negato: l’economia italiana è in panne. Da decenni gli stipendi degli Italiani crescono molto meno che neglia altri paesi europei. I nostri marchi migliori sono fattoi oggetto di una caccia spietata da Francesi, Tedeschi, Americani, Cinesi e Giapponesi…Il nostro debito è stratosferico. Ma i giovani italiani invece di fare i camerioeri o le badanti o lavori manuali preferiscono aspettare il reddito di cittadinanza o vivere della pensione dei nonni.

L’Ocse, oggi afferma come autorevole fonte che è proprio in Italia che si registra, guarda caso, il più forte calo salari tra le grandi economie

E sempre secondo l’organismo internazionale la disoccupazione nel nostro paese è sopra la media.

E anche questo, a chi non vuole avere gli occhi foderati di prosciutto (che ormai i preferisce importare più che produrre) ed ha visitato qualche paese europeo, era evidente.,

Italia maglia nera per i salari tra le grandi economie avanzate del pianeta: è la fotografia scattata dall’Ocse, l’organismo internazionale con sede a Parigi, nell’ultimo rapporto sulle Prospettive dell’Occupazione 2023. Mentre l’Istat (guarda caso organismo interno!) intravede una schiarita sul potere d’acquisto delle famiglie, con un aumento del 3,1% sul primo trimestre grazie al “forte rallentamento della dinamica dei prezzi”.(?)

Bene, sempre secondo l’Istat, anche la produzione industriale, tornata a crescere a Maggio dopo quattro flessioni consecutive segnando un +1,6% su aprile.

Nel rapporto presentato, l’Ocse mette in evidenza anzitutto la disoccupazione “mai così bassa” dai primi anni Settanta.

“I mercati del lavoro hanno dato prova di una notevole resilienza nell’ultimo anno e restano tonici, malgrado l’elevata inflazione e l’aumento del costo della vita abbiano eroso i redditi reali”, afferma il segretario generale dell’Ocse, Mathias Corman, presentando l’Employment Outlook a Parigi. In Italia, secondo il rapporto, il numero di disoccupati “è sceso al 7,6%, due punti percentuali in meno rispetto a prima del Covid-19, ma ancora notevolmente sopra la media Ocse del 4,8%”. Quanto ai salari, il nostro Paese registra il calo più significativo tra i big globali.

“Alla fine del 2022 – avverte l’Ocse – i salari reali erano calati del 7% rispetto al periodo precedente la pandemia. La discesa è continuata nel primo trimestre del 2023, con una diminuzione su base annua del 7,5%. Si prevede che torneranno a crescere del 3,7% nel 2023 e del 3,5% nel 2024, mentre l’inflazione dovrebbe attestarsi al 6,4% nel 2023 e al 3% nel 2024. Un particolare avvertimento viene lanciato all’Italia rispetto ai “significativi ritardi nel rinnovo dei contratti collettivi (oltre il 50% dei lavoratori italiani è coperto da un contratto scaduto da oltre due anni)” che – sottolinea l’Ocse – rischiano di “prolungare la perdita di potere d’acquisto per molti lavoratori”.

Ma nessuna forza politica, di Destra, Sinistra o Centro, se ancorchè esistono questi parametri, visto che tutti parlano più o meno la stessa lingua e preferiscono delegittimare l’avversario (magari basandosi su scandali presunti o veri o su inchieste della Tv di stato che sarebbe come Mediaset attaccasse la famiglia Berlusconi!!) piuttosto che mostrare ed esporre la propria linea politica ed il mondo futuro a cui aspirano, illustra e chiarisce queste peculiarità tutte italiane, dove si guadagna meno, si pagano più tasse e le industrie nazionali appetibili o dislocano la produzione o cadono, più spesso, in mani straniere.