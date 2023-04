In-Habit: una delegazione lucchese guidata dal vicesindaco Minniti

ha fatto vista a Cordoba ai ‘patios’ e al quartiere di Las Palmeras

Dopo che a febbraio Lucca ha ospitato la quinta assemblea generale di In-Habit, nei giorni scorsi, il 18 e 19 aprile, una delegazione della città, guidata dal vicesindaco Giovanni Minniti, ha fatto visita a Cordoba, la cui università è leader del progetto Eu Horizon 2020, che vede coinvolte anche le città di Nitra e Riga, oltre a Lucca, appunto.

La delegazione lucchese, composta dal Comune, dall’Università di Pisa e da Lucca Crea, ha effettuato due sopralluoghi. il primo giorno a Las Palmeras, seguito da un laboratorio di scambio e di restituzione sullo stato di attuazione dei progetti nelle varie città. Il secondo giorno la visita si è concentrata invece su alcuni ‘patios’ nel centro storico.

“A Cordoba il tema del benessere inclusivo – dichiara il vicesindaco Minniti – che a Lucca è sviluppato sui benefici discendenti dal rapporto uomo animale, assume un taglio socio culturale più spiccato, con due distinte linee di intervento, una ricerca ed analisi socio culturale sui ‘patios’ quale luogo di socializzazione e di tradizione, e interventi di recupero in un quartiere periferico emarginato, Las Palmeras. E proprio qui siamo stati accolti con grande affetto da alcuni residenti del ‘barrio’, alcune signore già venute in visita a Lucca in occasione della assemblea generale, che hanno addirittura cucinato per noi. Per la nostra delegazione è stata una importante opportunità per conoscere cultura e tradizioni della città di Cordoba e comprendere a fondo le finalità del progetto in questi luoghi, oltre a un’occasione per stringere ulteriormente i rapporti di amicizia e collaborazione con gli altri soggetti partecipanti”.