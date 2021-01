In giro inizio a vedere rassegnazione, anche assuefazione, e non mi piace.

Dov’è finita la nostra forza di reazione? Dov’è la nostra capacità di resistere e di rilasciare? Siamo tutti provati ed in diversi sembrano arrendersi, o comunque si fanno trascinare dagli eventi.

Io dico che non ci si può fermare, che anche se è faticoso dobbiamo continuare a combattere. I giorni rossi delle feste stanno per finire, la zona gialla è vicina, e anche il vaccino inizia ad essere distribuito sul territorio. Un mio caro amico il 9 farà il vaccino, quando me lo ha detto ho sentito dentro un sussulto di speranza, altro che complottismo negazionista. Ho provato sulla pelle, pensando al suo esempio, una sensazione di benessere e di futuro.

Con il progresso della scienza possiamo liberarci prima e meglio di questo nemico. Il virus, nemico della salute e della libertà, nemico dell’economia e della dignità del lavoro, nemico della socialità e della bellezza. Ci pensate a cosa è un’opera d’arte senza nessuno che la visita? Perde ogni significato.

Quanto ci manca fare un viaggio, vivere le città d’arte, i luoghi della natura? Non sono cose per cui combattere? Io credo di sì, e con loro certamente molte altre.

Non dobbiamo demordere, non dobbiamo assuefarci, siamo chiamati ancora a combattere, perché ogni giorno che passa è un giorno guadagnato verso la nostra vita normale. Quando torneremo a cose che abbiamo avuto da sempre, ricordiamocelo e rendiamo eccezionale anche ogni banalità.

Un giorno non troppo lontano torneremo tutti insieme, ad agitare fiori come nella foto