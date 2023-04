In fin di vita la psichiatra Barbara Capovani, picchiata selvaggiamente con una spranga

Combatte tra la vita e la morte Barbara Capovani, la psichiatra 55enne di Viareggio, aggredita a Pisa da un uomo tuttora ricercato.

La dottoressa, che ha subito un intervento chirurgico, è in gravissime condizioni dopo essere stata colpita più volte con un oggetto appuntito alla testa, forse da una spranga.L’aggressore vestito di nero l’ha aspettata all’uscita del reparto di salute mentale: ricerche in corso, al vaglio le immagini delle telecamere

L’ha aspettata all’uscita del reparto, all’interno del complesso del Santa Chiara e l’ha colpita fino a farle perdere conoscenza. Una dottoressa, Barbara Capovani, responsabile dell’unità funzionale di Salute Mentale dell’azienda ospedaliera pisana, versa ora in prognosi riservata, la sua vita è affidata ai colleghi dell’ospedale di Cisanello dove è stata trasportata d’urgenza.

«Le condizioni cliniche della paziente permangono critiche, nonostante le procedure chirurgiche e anestesiologico-rianimatorie messe subito in atto in Azienda ospedaliero-universitaria pisana che hanno stabilizzato il quadro, che rimane grave». Lo affermano in un comunicato congiunto l’Asl Toscana Nord ovest e l’Aou pisana riguardo alla situazione clinica della psichiatra aggredita ieri pomeriggio a Pisa da un uomo ricercato dalla polizia. «La prognosi è riservata – proseguono -, il prossimo aggiornamento sulle sue condizioni cliniche ci sarà fra 24 ore».

La polizia sta setacciando ogni immagine girata dalle telecamere di videosorveglianza dell’ospedale Santa Chiara di Pisa a caccia di indizi utili per provare a identificare l’uomo che ieri pomeriggio ha aggredito la psichiatra di 55 anni, Barbara Capovani, nata a Viareggio, responsabile della Psichiatria territoriale. Si cerca un uomo vestito di nero, che indossava un cappello e una mascherina nera. L’uomo ha agito armato di un oggetto contundente, forse una spranga, con il quale ha colpito ripetutamente alla testa la donna ferendola gravemente e lasciandola a terra, inerme e priva di coscienza, in una pozza di sangue, prima di fuggire e riuscire a far perdere le proprie tracce.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 18.30 e secondo il racconto che un testimone ha affidato alla polizia, l’aggressore sarebbe un uomo, vestito di nero, che ha poi fatto perdere le sue tracce. Gli investigatori della questura stanno passando al setaccio le telecamere della struttura per trovare altri indizi e identificare l’uomo mentre le ricerche si allargano a tutto il centro della città. Sul posto i poliziotti di Squadra Volanti, Mobile e Scientifica alla ricerca di tracce utili e altre testimonianze. Per tracciare un identikit dell’aggressore sono stati ascoltati i colleghi della donna, si cerca di ricostruire gli ultimi appuntamenti professionali ma nessuna ipotesi è al momento esclusa.

Due anni fa la dottoressa fu prosciolta alla conclusione di un’indagine che la vedeva coinvolta, con altri cinque colleghi, per il suicidio nel 2019 di un paziente dimesso dall’ospedale.