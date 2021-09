In fiamme il capannone di una falegnameria

PIETRASANTA – Un incendio è divampato stamattina in un capannone annesso ad una falegnameria a conduzione familiare, in via Traversagna a Pietrasanta.

Una densa nuvola di fumo nero visibile a chilometri di distanza, in tutta la Versilia, per un incendio scoppiato in un capannone annesso ad una falegnameria in via Traversagna a Pietrasanta. Ancora ignote al momento le cause che hanno originato le fiamme, prontamente domate dai vigili del fuoco. Le fiamme hanno distrutto diversi oggetti contenuti all’interno del capannone. La colonna di fumo ben visibile sia dal mare, che dalle colline ha destato forte preoccupazione fra gli abitanti, ma per fortuna tutto si è risolto in breve tempo. Non risultano feriti. I vigili del fuoco dopo aver spento l’incendio hanno proceduto a mettere in sicurezza e a bonificare la zona.