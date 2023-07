in fiamme annesso agricolo a Gallicano

GALLICANO – I vigili del distaccamento di Castelnuovo sono intervenuti per un incendio in un annesso agricolo nei pressi di una abitazione in località Selvano ( tra Perpoli e Fiattone nel comune di Gallicano.

Un uomo è rimasto lievemente ustionato.Iinizialmente le condizioni sembravano più gravi tanto che si era alzato in volo l’elicottero dei Vigili del fuoco, ma poi fortunatamente non è stato più necessario: l’uomo è stato ricoverato al San luca in codice giallo. L’incendio ha coinvolto oltre alla struttura anche una moto che era parcheggiata e alcune bombole. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco l’abitazione non ha subito danni.