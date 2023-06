iN FASE DI COMPLETAMENTO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE EX CE.SE.CA.

iN FASE DI COMPLETAMENTO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE EX CE.SE.CA. PUBBLICATO UN AVVISO PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO DA ADIBIRE A CENTRO DEL RIUSO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

I lavori per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale denominato ex Ce.Se.Ca situato in via di Piaggiori Basso a Segromigno in Monte, che sarà adibito dal Comune a sede di un centro del riuso di apparecchiature elettriche ed elettroniche, saranno completati entro la fine di giugno e presto tornerà quindi ad essere fruibile. Per questo l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico per la gestione dello spazio, tramite cessione in comodato d’uso gratuito della porzione dell’edificio che ospiterà il centro del riuso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, costituita dal primo e secondo piano e da una parte del piano terra.

La porzione di piano terra dell’edificio attualmente in uso al Comune potrà essere ceduta in comodato con successivo atto al soggetto individuato tramite lo stesso avviso nel momento in cui gli ambienti in questione tornino disponibili e siano eseguiti gli interventi necessari per una loro piena fruizione.

“I lavori in corso per riqualificare e rendere fruibile una parte dell’immobile ex Ce.Se.Ca sono in fase di ultimazione e con la pubblicazione di questo avviso ci avviciniamo all’apertura del Centro del Riuso di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un nuovo centro che andrà ad arricchire l’importante rete municipale del riuso del nostro territorio, che abbiamo ufficializzato proprio recentemente nell’ambito del progetto Reusemed – afferma l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Questo laboratorio, a cui tutti i cittadini potranno rivolgersi, si occuperà di ritirare e riparare soprattutto materiale informatico (pc, tablet, tv, stampanti e tanti altri oggetti elettronici) per dargli una seconda vita in un’ottica di economia circolare. Un ulteriore punto di riferimento per tutti quei cittadini che vogliono dare la possibilità agli oggetti non più usati di essere riutilizzati da altri e un contributo importante per la riduzione dei rifiuti con l’obiettivo di avvicinarci sempre più all’ormai prossimo traguardo dei ‘Rifiuti Zero’.

I lavori hanno riguardato l’impiantistica, l’adeguamento dell’impianto elettrico, mediante la posa di nuovi cavi elettrici, la sostituzione di prese ed interruttori e la sostituzione di quadri elettrici non a norma, oltre al rifacimento dell’impianto di riscaldamento con la dismissione dell’ormai vetusto impianto esistente e la realizzazione di un nuovo impianto a pompa di calore. Si è anche proceduto al rifacimento dei bagni esistenti con adeguamento ai fini dell’accessibilità e alla modifica della scala esterna di accesso al piano primo ai fini di un suo adeguamento alla normativa antincendio. Di prossima realizzazione anche un ascensore/montacarichi, per permettere l’accesso e la fruizione dei locali del primo piano, anche a persone con ridotta capacità motoria. Installata, inoltre, una tettoia con struttura leggera sul pianerottolo di accesso al primo piano del fabbricato. Sono state anche ritinteggiate le pareti esterne e sostituita la pavimentazione al primo piano dell’immobile.

Possono partecipare all’avviso tutti gli enti regolarmente iscritti al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), con l’eccezione delle imprese sociali, che rispondono ai seguenti requisiti: sono promotori di iniziative e progetti con finalità ambientali e sociali a favore del territorio e della comunità; partecipano attivamente alle attività della comunità; non presentano cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione secondo la normativa vigente. I soggetti partecipanti al bando debbono, a pena di esclusione dalla procedura di assegnazione, non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di Capannori per fatti addebitabili al concessionario stesso; non avere debiti o morosità nei confronti dell’Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo (la situazione di morosità non si configura qualora il partecipante sani la propria posizione debitoria entro il termine di scadenza del bando). I partecipanti al bando dovranno presentare un progetto di utilizzo dell’immobile che preveda la realizzazione di ambienti dedicati alla pratica del riuso, con particolare riferimento al recupero e al riutilizzo di attrezzature elettroniche o dei RAEE in generale. Le domande di partecipazione devono essere redatte utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica allegata all’avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, sottoscritta in cartaceo dal legale rappresentante e accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità dello stesso.

Le domande debitamente compilate e firmate, dovranno pervenire improrogabilmente al Comune di Capannori in busta chiusa e sigillata mediante posta celere o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (Piazza Aldo Moro) entro il 23 luglio 2023. Farà fede il timbro con data e ora apposto dal Protocollo Generale al momento del ricevimento. La busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: ‘Avviso per la cessione in comodato immobile ex CE.SE.CA-Riservato non aprire’.

Eventuali informazioni sull’avviso e sulle modalità di compilazione della domanda di partecipazione possono essere richieste a: Ufficio Nuove Cittadinanze, tel. 0583 428354, email: associazionismo@comune.capanno ri.lu.it.