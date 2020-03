In distribuzione le mascherine per il personale sanitario dell’Ospedale

In distribuzione le mascherine per il personale sanitario dell’Ospedale, per i medici di medicina generale, per gli operatori del sociale e del terzo settore: l’acquisto è stato effettuato dal Comune di Lucca per dare una risposta immediata a coloro che stanno lavorando in prima linea

nell’emergenza Coronavirus

Mascherine per il personale sanitario, per i medici di medicina generale, per i volontari di Protezione Civile e per gli operatori che lavorano in prima linea per assistere le persone che hanno più bisogno e per garantire i servizi essenziali. Il Comune di Lucca è riuscito a reperire da un fornitore toscano una buona quantità di mascherine chirurgiche, che ha già iniziato a distribuire a tutti coloro che hanno estrema necessità di questi dispositivi di protezione. È una buona notizia quindi quella che viene diffusa dall’amministrazione comunale, che subito si è attivata per aiutare e supportare i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, il personale Oss, i volontari, il settore della Protezione Civile, dei servizi sociali e dell’associazionismo impegnato nell’assistenza alle persone.

Sono già iniziativi i rifornimenti per l’Ospedale San Luca e, attraverso l’Ordine dei Medici di Lucca, anche per i medici di medicina generale, che devono svolgere le visite domiciliari. E ancora il mondo del terzo settore, impegnato in prima linea per le consegne a casa e il supporto alle persone più fragili, i servizi sociali, che stanno facendo un grande lavoro di assistenza al cittadino, la Protezione Civile, che, con il Centro operativo comunale, coordina gli interventi di sostegno alle persone in quarantena.