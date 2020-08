In data 28 AGOSTO ci è stato comunicato un caso di contagio nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

In data odierna ci è stato comunicato un caso di contagio nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Si tratta di una persona già posta in quarantena dalle autorità sanitarie in quanto era stata in contatto con un altro paziente già risultato positivo. Da diversi giorni pertanto si trova in isolamento e non ha avuto contatti esterni.

Questo nuovo caso si somma ai 3 pazienti attualmente positivi (questi ultimi tutti di rientro da paesi extra UE) residenti nel territorio comunale.

Cogliamo l’occasione per dare un aggiornamento sulla diffusione del contagio a livello di Area Vasta Toscana Nord Ovest: negli ultimi 10 giorni i nuovi casi di contagio registrati sono stati 256; di questi 11 in Valle del Serchio. I ricoveri ospedalieri sono 22 di cui 3 in terapia intensiva. Presso l’ospedale di Lucca sono ricoverati attualmente 6 pazienti.

Questi dati, se da un lato ci confermano che la situazione è continuamente monitorata dalle autorità sanitarie competenti, dall’altro ci ricordano che siamo ancora in una fase di convivenza con il virus e che pertanto è fondamentale continuare ad attenersi a tutti i protocolli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e alle basilari misure di prevenzione quali l’utilizzo della mascherina e il mantenimento del distanziamento personale.

