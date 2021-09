Il questore di lucca, a seguito di attività di accertamento dei Carabinieri di Viareggio, chiude per giorni 5 l’esercizio di somministrazione “Mondo piadina” in via coppino

con l’adozione dell’art 100 perché da tempo, grazie al costante monitoraggio delle forze dell’ordine sul territorio della darsena, il locale era diventato ritrovo abituale di persone con svariati precedenti e pregiudizi di polizia