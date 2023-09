In corso le operazioni di riposizionamento in carreggiata di un autoarticolato da parte delle squadre VF

In corso le operazioni di riposizionamento in carreggiata di un autoarticolato da parte delle squadre VF di Follonica e Grosseto presenti con autogru che, per cause in corso di verifica da parte della Polstarda presente sul posto, alle ore 8.30 si è parzialmente ribaltato sulla corsia nord della SS 1 al Km 221+400 nel comune di Scarlino, perdendo il proprio carico consistente in ghiaia. Il traffico è al momento ancora sospeso e regolato dal personale dell’ANAS, in attesa del rispristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata. Non si registrano feriti