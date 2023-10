IN CORSO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A CASTELVECCHIO DI COMPITO

Le altre zone dove saranno realizzati i lavori

Sono iniziati a Castelvecchio di Compito i lavori per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione. L’intervento, che prevede la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con luci a led e la sostituzione di alcuni pali ammalorati, riguarda in particolare un tratto di via di Tiglio e un tratto di via di Castelvecchio. Gli interventi dell’amministrazione comunale per migliorare e rendere più efficiente la rete della pubblica illuminazione proseguiranno in via di Tiglio a San Leonardo in Treponzio, in via Fillungo a Guamo, in via Fratina, sulla via Romana Est e su altre viabilità. Previsto inoltre l’efficientamento energetico per i riflettori dello stadio di Vorno.

“Con gli interventi in corso a Castelvecchio di Compito e con quelli di prossima realizzazione proseguiamo l’attuazione del nostro programma per rendere più efficiente la rete pubblica di illuminazione aumentandone la qualità e quindi anche la sicurezza stradale – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Allo stesso tempo andiamo a produrre un risparmio energetico e quindi di conseguenza economico. Le luci a led consumano infatti meno rispetto a quelle tradizionali e di conseguenza la bolletta dell’energia elettrica dell’ente viene alleggerita, cosa non certo irrilevante a fronte degli aumenti degli ultimi mesi. Inoltre potremo risparmiare anche sulla manutenzione poiché questo tipo di illuminazione di nuova generazione necessita di meno interventi di sostituzione delle lampade e, in generale, di riparazioni”.