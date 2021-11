In Consiglio Comunale Francesca Ambrogini subentra a Catia Intaschi nel Gruppo Impegno per Stazzema

Nello scorso Consiglio Comunale dell’11 novembre si è proceduto alla surroga nel gruppo Impegno per Stazzema Verona Sindaco 2024 a seguito delle dimissioni di Catia Intaschi avvenute per motivi lavorativi e familiari, con Francesca Ambrogini, che a norma dell’art. 38 del Tuel subentra come prima dei non eletti del gruppo che fa riferimento alla attuale maggioranza. Francesca Ambrogini è una delle colonne portanti della Pubblica Assistenza di Stazzema con grande esperienza nelle emergenze in cui si è distinta l’associazione stazzemese e nei servizi socio sanitari di cui la Pubblica Assistenza è riferimento nel territorio dell’Alta Versilia. Ambrogini è una risorsa che si aggiunge al Consiglio Comunale di Stazzema per lo sviluppo del territorio.

“Ringraziamo la consigliera uscente Catia Intaschi”, commenta l’Amministrazione Comunale di Stazzema, “per il lavoro svolto in questa prima metà di consiliatura e accogliamo la consigliera Ambrogini, nella certezza che metterà al servizio della comunità di Stazzema le sue capacità che ha già dimostrato sul campo da quando ha iniziato il suo percorso lavorativo sul nostro territorio con uno spirito di servizio e una professionalità che le sono universalmente riconosciuti. Abbiamo sfide importanti per migliorare i servizi nel nostro comune e siamo certi che la nuova consigliera avrà un ruolo importante con il suo contributo”