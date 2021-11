In centro storico multe ai residenti nonostante il fiorire di cantieri. Barsanti: “un’ingiustizia, basterebbe un po’ di buonsenso”

Lucca, 12 novembre – “In centro storico molti cantieri sottraggono stalli gialli e la Polizia Municipale fa le multe ai residenti; lo trovo inaccettabile”. E’ la critica che Fabio Barsanti, consigliere di Difendere Lucca, rivolge al Comune e ai vigili dopo molte sanzioni comparse nelle scorse sere. “Pensare che in commissione avevo chiesto espressamente alla giunta una maggiore tolleranza”, tuona Barsanti.

“Multare i residenti perché parcheggiano le proprie auto fuori dagli stalli quando molti di questi sono occupati da cantieri e ponteggi – attacca il consigliere di opposizione – è una cosa inaccettabile. In alcune zone del centro storico, tra cui quelle che già soffrono una notevole sproporzione tra residenti e posti auto, sono comparse in queste sere sanzioni alle auto parcheggiate fuori dagli stalli gialli, senza che le stesse intralciassero il traffico, e sono state fatte in vie adiacenti a quelle interessate da cantieri e ponteggi. Per fare un esempio, sono state sanzionate le auto in via Mordini quando tra via dell’Angelo Custode e via Guinigi troviamo tre ponteggi che sottraggono ben 8 stalli”.

“Pensare che proprio martedì, nella commissione partecipate in presenza di Metro e di un assessore – continua la nota – avevo rilevato il problema e raccomandato all’amministrazione di dare indicazione alla Polizia Municipale di utilizzare, almeno e soprattutto in questo periodo, maggiore comprensione e tolleranza nei confronti di chi si trovi costretto a parcheggiare la propria auto al di fuori delle strisce. Aver multato i residenti in queste sere denota un’assoluta mancanza di logica e di buonsenso, un’ingiustizia verso chi si trova senza soluzioni alternative”.

“Il buon momento per l’edilizia favorito dai bonus – conclude Barsanti – ha, per fortuna, fatto riprendere almeno in parte quel settore; la comparsa di cantieri è una buonissima notizia, e bene fanno i proprietari ad approfittarne. Di conseguenza, la presenza di numerosi ponteggi sottrae posti auto ai residenti. La Polizia Municipale, nel suo operato, deve assolutamente tenere conto di questo aspetto. Auspico – conclude il consigliere di Difendere Lucca – che l’amministrazione si interessi seriamente del problema e che dia indicazione alla Polizia Municipale di operare con maggiore buonsenso”.