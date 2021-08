In centro storico i più giovani iniziano a frequentare lo sportello serale e notturno del Consultorio

Le serate e le nottate del centro storico sono animate dal progetto “La notte è giovane con noi”, voluto dall’amministrazione comunale e dalla ASL Toscana Nord Ovest, in collaborazione con l’associazione Onda espressiva.

Sono partiti gli sportelli del “Consultorio è accanto a te”: allo spazio giovani della Corte dell’Angelo, a due passi da piazza San Michele, nel centro storico, le prime ragazze e i primi ragazzi hanno così iniziato a poter usufruire del supporto di una psicologa e di un’assistente sociale del consultorio dell’ASL, messe appunto a disposizione, in un progetto di prossimità, nella zona e negli orari della movida. Le due professioniste coinvolte sono Frediana Barbieri (psicologa) e Carla Panelli (assistente sociale). Il servizio, completamente gratuito, non necessita di prenotazione ed è rivolto ai giovani dai 14 ai 24 anni.

“Il consultorio adolescenti e giovani è un luogo pensato per le nostre ragazze e i nostri ragazzi – spiega la responsabile, Patrizia Fistesmaire – uno spazio di accoglienza e di risposta, dove sono presenti tutte le figure professionali dell equipe: ostetrica, ginecologa, psicologa e assistente sociale. Siamo nel luogo per eccellenza dell’educazione sentimentale, ovvero quel percorso che va dalla consapevolezza di sé, alla protezione, dalla scoperta della propria sessualità, al mondo degli affetti e delle relazioni con gli altri. Lo sportello è attivo per tutto agosto proprio al centro della movida: con l’obiettivo di andare sempre di più in direzione dei bisogni dei nostri giovani”.

“Anche i nostri giovani stanno pagando il prezzo più alto di questa pandemia, con una socialità che ormai da un anno e mezzo è praticamente azzerata – sottolineano Daniele Bianucci e Cristina Petretti, rispettivamente delegati del sindaco alle politiche giovanili e alla sanità – Per questo, abbiamo ritenuto importante e urgente avviare una serie di iniziative di prossimità, dedicate proprio alle ragazze e ai ragazzi lucchesi: per contribuire attivamente ad una ripartenza che, è il nostro auspicio, sarà per loro consapevole e improntata alla sicurezza”.

I prossimi appuntamenti sono venerdì prossimo (13 agosto) dalle ore 19.00 alle ore 20.30 con l’assistente sociale e il venerdì successivo (20 agosto) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 con la psicologa. Si ricorda che l’accesso è libero e non serve la prenotazione.

Nella Foto allegata: il consigliere Bianucci insieme a Barbieri e Fistesmaire

