IN CENTRO SOTTO LE STELLE: MUSICA, STAND E NEGOZI APERTI IN VIA BATTISTI E CORSO GARIBALDI

In Centro sotto le stelle: dopo il successo dello scorso anno torna la manifestazione che anima le notti del centro di Viareggio. Corso Garibaldi e via Battisti, nel tratto compreso tra via San Francesco e corso Garibaldi, cambiano volto, con chiusura al traffico, musica, stand e negozi aperti.



Appuntamento questa sera, 26 agosto, a partire dalle 19. Per garantire lo svolgimento della manifestazione le strade nei tratti interessati, resteranno chiuse, con conseguente divieto di sosta e rimozione coatta, a partire dalle 15,30 fino all’1.00. La manifestazione si ripeterà tutti i giovedì di luglio e agosto.