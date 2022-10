IN BUCI SI SCONTRA CON UN BUS NELLA FRAZIONE DI RUOTA

il 63enne che in bicicletta è andato a scontrarsi, con un autobus DI LINEA NELLA FRAZIONE DI RUOTA nel comune di Capannori, si eì procurato un un trauma facciale e qualche contusione.

L’incidente è avvenuto oggi attorno alle 14,50 in via per Ruota. Stando alle prime informazioni del 118, il 63enne stava percorrendo la strada in bicicletta quando è avvenuto lo scontro con un bus.