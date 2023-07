In bici contro un palo della ciclabile: 61enne è grave

L’uomo ha riportato diversi traumi e ha battuto la testa: è stato portato in volo all’ospedale

Un 61enne bresciano è ricoverato in condizioni giudicate gravi dai medici in seguito a una brutta caduta in bici mentre percorreva la pista ciclabile che costeggia il fiume serio, nel territorio del Comune di Gandellino (provincia di Bergamo).

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 15 luglio, intorno alle 16.30. Per cause non note, l’uomo è finito contro uno dei paletti che delimita la ciclabile, finendo a terra e battendo la testa e riportando altri traumi.