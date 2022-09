IN BIBLIOTECA ARRIVA “NARRARE PER IMMAGINI”

Pietrasanta_ Arriva a Pietrasanta “Narrare per immagini. Crea il tuo libro pop-up”: sabato 24 settembre alle 16,30 la sezione Ragazzi della biblioteca comunale “Giosuè Carducci” ospiterà l’innovativo laboratorio didattico che insegnerà ai più piccoli a raccontare storie attraverso le immagini.

L’iniziativa, promossa dal Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con il Comune di Pietrasanta e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è inserita nel programma del Festival “I musei del sorriso” e rivolta ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni.

Propone un modo divertente e istruttivo per avvicinarsi alla narrazione: la storica dell’arte Lucia Morelli, dopo una breve introduzione su come nascono i libri pop-up, insegnerà ai piccoli partecipanti come creare il proprio volumetto illustrato, disegnando, tagliando e incollando.

La partecipazione al laboratorio è gratuita fino a esaurimento posti ed è richiesta la prenotazione al numero 0584-795500.

Ulteriori informazioni nella sezione eventi del sito www.museiprovinciadilucca.it.