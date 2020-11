in arrivo un pacchetto di asfaltature per 160 mila euro

In arrivo un nuovo pacchetto di asfaltature stradali. Il progetto esecutivo messo a punto dall’Ufficio tecnico comunale è stato approvato la settimana scorsa dalla giunta municipale. «Diamo seguito all’annuncio fatto a fine settembre in sede di variazione di bilancio», spiega la vicesindaco Valentina Salvatori, che ha seguito il progetto nel periodo di assenza del sindaco Riccardo Tarabella. «La spesa prevista è di 160 mila euro. La ricognizione compiuta in queste settimane sul territorio ci ha permesso di individuare le situazioni più critiche, nelle quali intervenire con priorità a salvaguardia della circolazione automobilistica, ciclistica e pedonale. Sono interessate in particolare le aree della piana – Querceta, Frasso, Ripa –, di Seravezza e delle frazioni di Riomagno e Malbacco, considerando che sulla strada comunale della montagna diversi tratti sono stati ripavimentati di recente in occasione delle importanti opere di consolidamento e messa in sicurezza sul versante di Montorno».

Nella piana le strade interessate dalle nuove asfaltature sono le vie Fiumetto (tratto iniziale, dall’incrocio con via Federigi al civico 1169), Cugnia (metà carreggiata da via Federigi all’ingresso della primaria “Rodari” del Frasso), Giannetti (da via Fonda al civico 113), Mordure (dalla statale Aurelia a via Fratelli Rosselli), Galleni (vari brevi tratti), Vitale (vari brevi tratti, compreso l’incrocio con via Galleni), Fonda (dall’incrocio con via Cafaggio a quello con via Giannetti), Giannini (metà carreggiata fra via D’Annunzio e via Frediani). A Ripa verrà asfaltata via De Gasperi per metà carreggiata fra il civico 407 e l’incrocio con la traversa A.

A Seravezza saranno invece completamente riasfaltate piazza dottor Carnicelli, recentemente intitolata, e via Ponticello. Nuovo manto anche per via Monte Altissimo, per metà carreggiata nel tratto compreso fra il ponte dell’Annunziata e il ponte del Rossi. L’asfaltatura parziale di via Monte Altissimo proseguirà a Riomagno fra i civici 392 e 562 e fra i civici 602 e 746 ed ancora a Malbacco nel tratto compreso fra l’incrocio con via Paesetto e il civico 1134.

Sulle strade interessate dal rifacimento della pavimentazione sarà apposta nuova segnaletica orizzontale e, ove necessario, verranno realizzate piccole opere edili quali la sostituzione di griglie o chiusini e il rifacimento di cordoli per migliorare la sicurezza e la circolazione stradale.