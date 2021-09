In arrivo pellicola fotovoltaica ultrasottile

di Claudio Vastano

Sono 100 mila volte più sottili di un foglio di carta e potrebbero rivoluzionare diversi settori tecnologici, dal solare all’illuminazione a LED, e persino i dispositivi di rilevamento. Sono i materiali 2D, ideati da Mike Tebyetekerwa e Hieu Nguyen dell’Australian National University.

“Questi strati monoatomici sono centinaia di migliaia di volte più sottili di un capello umano. Se li usassimo per rivestire i finestrini delle macchine, gli schermi dei cellulari o i quadranti degli orologi, li vedreste a malapena” ha dichiarato il professor Nguyen.

Stando ai risultati di laboratorio, i materiali ultrasottili potrebbero essere usati per realizzare celle solari ad alta tensione. In pratica verrebbero impiegati in coppie sovrapposte, così da spostare le cariche positive su un lato e le negative sull’altro, e creare in tal modo un passaggio di corrente.

“La loro struttura e l’ampia superficie li rendono oltremodo efficienti nel trasferimento e nella conversione dell’energia. La chiave è selezionare una coppia di materiali compatibili e associarli nel modo giusto.”