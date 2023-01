IN ARRIVO LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE

L’amministrazione Menesini ha stanziato 40 mila euro per lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Gli interventi interesseranno alcune viabilità comunali delle zone centro, nord e sud e prevedono la ‘ripresa’ di attraversamenti pedonali, della segnaletica di margine e degli ‘Stop’, laddove risultano usurati e quindi non adeguatamente visibili. Previsto anche il ripristino ‘ex novo’ di questo tipo di segnaletica sulle strade dove sono state realizzate nuove asfaltature.

“E’ molto importante assicurare una costante e adeguata manutenzione della segnaletica stradale perché questa rappresenta un elemento molto importante per garantire la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e degli automobilisti – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Per questo dopo un’attenta ricognizione sul territorio e accogliendo alcune segnalazioni giunte dai cittadini, abbiamo messo a punto un programma di priorità in modo da riverniciare le segnaletiche orizzontali come strisce pedonali, segnaletiche di margine e ‘Stop’ più sbiadite e quindi divenute poco visibili. Queste opere testimoniano la nostra concreta attenzione ad una buona manutenzione e all’efficienza della nostra rete stradale”.

Gli interventi inizieranno entro il mese di gennaio da Capannori centro e dalla zona di piazza Aldo Moro per poi proseguire nelle frazioni del nord e del sud.