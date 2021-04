In arrivo dalla Regione Toscana 380.000 euro per i piccoli comuni della Provincia di Lucca. Serviranno per aiutarli a sistemare le strade.

Stefano Baccelli Un aiuto concreto che l’Assessorato alla Infrastrutture guidato da ha dato al territorio e alle aree più deboli della #Toscana.

Sono molto soddisfatto di questa misura che, a rotazione, ogni anno, consentirà di migliorare le nostre strade; lavoratori, studenti e turisti hanno bisogno di infrastrutture sicure e moderne.