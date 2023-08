In arrivo 18 nuove telecamere per estendere la videosorveglianza sul territorio

Minniti: “Aumenta sicurezza in centro e in periferia”

Aumenta di ben 18 occhi elettronici la videosorveglianza sul territorio comunale di Lucca. L’amministrazione ha infatti ricevuto dalla Regione Toscana un finanziamento di 38mila euro che aggiunti ai 16mila euro già previsti con risorse proprie del Comune danno il via al progetto da oltre 54mila euro: entro il prossimo anno saranno montate e messe a regime 12 nuove telecamere. Altri 6 dispositivi fanno parte di un secondo progetto più articolato riguardante attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto fra i giovani finanziato con 40mila euro dal Ministero dell’Interno.

“Il rafforzamento del sistema previsto dai due interventi riguarderà sia il centro storico di Lucca che le periferie e le frazioni – afferma l’assessore alla sicurezza Giovanni Minniti – in zone interessate da fenomeni di degrado urbano, soggette a microcriminalità o dove si svolgono attività legate allo spaccio di stupefacenti o reati predatori e furti in abitazioni. L’ampia rete di videosorveglianza che andiamo ad ampliare ha un ruolo fondamentale di deterrenza per la criminalità e di sicurezza per i cittadini, per non parlare del sostegno dato alle Forze dell’ordine durante i grandi eventi. Voglio ricordare come più volte gli autori di crimini di tutti i tipi siano stati registrati, identificati e assicurati alla giustizia grazie a questo strumento fondamentale”.

