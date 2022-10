in A1 si incendia un mezzo pesante – sul posto i vigili del fuoco…

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Fi-Ovest, sono intervenuti questa mattina alle ore 6:30 nel comune di Calenzano sul tratto autostradale A1 al km 274 direzione Sud, per un incendio di un mezzo pesante.

Incendio sotto controllo sono in corso le operazioni di raffreddamento.

Sul posto 7 uomini e 2 automezzi.

Traffico bloccato direzione sud. Intervento in corso…