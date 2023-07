in a1 prende fuoco un camion

Squadra Vigili del Fuoco di Arezzo è intervenuta questa mattina in autostrada A1 per incendio autocarro. L’incendio ha interessato un camion che al momento non trasportava merci, fermo nella corsia di emergenza dell’autostrada A1 al Km346 direzione nord. Nessuna persona coinvolta