IN A1 PRENDE FUOCO UN CAMION SONO INTERVENUTI I VIGILI DEL FUOCO

Incendio camion A1 km 410 corsia sud

I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano, supportati anche da uomini e mezzi provenienti da i distaccamenti VF di Cortona (Arezzo) e Orvieto (Terni), sono intervenuti in autostrada A1 km 410 corsia sud, per un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante che trasportava carta.

L’incendio ha parzialmente interessato anche la vegetazione circostante. Corsia sud al momento chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Intervento ancora in corso.