In 300 al rave party nell’ex Cover di ALTOPASCIO

Gli allestimenti per la festa abusiva sono infatti iniziati nella tarda serata e in breve tempo il tam tam della notizia ha fatto giungere nella fabbrica dismessa, partecipanti provenienti da tutta Italia. Appena le forze dell’ordine sono state informate di quanto stava avvenendo ad Altopascio, la questura ha predisposto un servizio di monitoraggio, chiudendo le strade di accesso all’edificio e identificando tutti coloro che entravano o uscivano dall’area del rave. Sul posto personale della polizia di Stato, dei carabinieri e della polizia municipale. Alla ex Cover è giunta anche la sindaca Sara D’Ambrosio che sta seguendo l’evolversi della situazione.

Impossibile lo sgombero forzato del capannone, per cui le forze dell’ordine stanno attendendo che il numero dei partecipanti si riduca considerevolmente per poi passare all’identificazione e alla denuncia degli organizzatori, quasi certamente gli stessi che organizzarono una festa analoga in zona alcuni anni fa.